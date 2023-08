Ein Mangel an Liquidität sei das Hauptproblem, mit dem Junior-Ressourcenunternehmen konfrontiert seien, aber Bohrerfolge könnten das Interesse an diesem Sektor wiederbeleben, so Michael Gray, Partner und Aktienanalyst bei Agentis Capital. Gray habe mit Kitco Mitte Juli in Dawson City anlässlich der Yukon Mining Property Tours & Investment Conference 2023 von Invest Yukon gesprochen. "Ich denke, dass die Kapitalmärkte in gewisser Weise zerrüttet sind. Die traditionellen großen Fonds, die die Nahrungskette hinunterkamen, um die Junioren zu finanzieren, haben ihre Portfolios konzentriert und sind in der Nahrungskette nach oben gegangen, hauptsächlich in die Produzenten und die Royalty-Unternehmen und den einen oder anderen Explorer-Entwickler", habe Gray gegenüber Paul Harris von Kitco gesagt.



"Das Problem bei den Explorations- und Entwicklungsunternehmen ist derzeit die mangelnde Liquidität. Die Fondsmanager können diesen Mangel an Handelsliquidität - von einigen Ausnahmen abgesehen - wirklich nicht auf sich nehmen, daher müssen wir Ergebnisse sehen, die das Interesse an den Junioren steigern." Gray schätze Snowline Gold, Cascadia Minerals, das Casino-Projekt von Western Copper & Gold und Fireweed Metals wegen seiner Konzentration auf Zink und Wolfram.



In der Tat sei der Mangel an Liquidität eines der Hauptprobleme des Explorationssektors. Allerdings müssten sich die Unternehmen auch an die eigene Nase fassen. Viele großartige Funde habe es in den vergangenen Jahren nicht gegeben. Dazu würden zu viele Unternehmen existieren, die eigentlich keine Existenzberechtigung hätten, weil ihre Projekte keine Chance hätten, je in Produktion zu gehen. Und dennoch würden sie dem Markt Liquidität entziehen. Um neue Euphorie zu entfachen, bedürfe es mehr Funde wie beispielsweise Snowline Gold. (07.08.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis startet schwach in die neue Woche, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der erneut starke US-Dollar laste auf den Edelmetallen. Dazu seien auch die Minenaktien in den vergangenen Tagen unter Druck geraten. Doch noch schlimmer sehe es im Explorationssektor aus. Dort gebe es kaum noch Gewinner. Ein Experte glaube, den Hauptgrund zu kennen.