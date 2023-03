Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold setzt die Aufwärtsbewegung fort und erreicht den höchsten Stand seit Mitte Februar, so die Experten von XTB.Bei Gold könnte heute ein Versuch unternommen werden, den Widerstand bei 1.845 Dollar zu überwinden. Sollte dies gelingen, könnten die Bullen die Marke von 1.850 Dollar und den SMA50 ins Visier nehmen. Der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe in den USA für Februar werde heute um 16:00 Uhr veröffentlicht, und die Daten könnten die Volatilität am USD-Markt, bei den Anleiherenditen und beim Goldpreis ansteigen lassen. (03.03.2023/ac/a/m)