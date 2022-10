Im Anschluss daran habe die japanische Notenbank verkündet, dass sie fiskalpolitisch intervenieren werde, um die Landeswährung zu stützen. Konkret habe sie angekündigt, US-Dollar zu verkaufen und Yen zu kaufen.



Der Goldpreis habe auf die Nachrichten positiv reagiert und den Tag mit einem kräftigen Zugewinn von 1,8 Prozent geschlossen. Dadurch habe sich das kurzfristige Chartbild deutlich aufgehellt. Aus technischer Sicht habe es den Anschein, dass das gelbe Edelmetall nun - wie von "Der Aktionär" prognostiziere - einen Doppelboden auszubilden versuche.



Mit dem starken Anstieg vom Freitag habe Gold den seit Oktober intakten Abwärtstrend brechen können. Würden es die Bullen in den nächsten Tagen schaffen, den Preis pro Feinunze über das Zwischenhoch bei 1.670,75 Dollar zu bewegen, sollte idealtypisch auch die langfristige Abwärtstrendlinie und die 1.680 Dollar-Marke überwunden werden.



Die Notenbanken würden versuchen durch ihre Aussagen den Dollar zu schwächen, bisher mit Erfolg. Goldinvestoren freue es, denn der Greenback sei der Hauptgrund dafür, dass die Feinunze nicht bereits zu viel höheren Preisen gehandelt werde. Es könnte am Freitag ein fundamentaler Wendepunkt stattgefunden haben.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) hatte am vergangenen Freitag anfangs kein gutes Bild abgegeben, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Bis 14:30 Uhr habe es so ausgesehen, als würde er ein neues Tief setzen. Doch dann habe es gleich zwei wichtige Neuigkeiten gegeben, eine aus den USA, die andere aus Japan. Diese Meldungen sollten nachhaltige Auswirkungen auf den Preis des Edelmetalls haben.Der Goldpreis sei am Freitagmittag bis knapp an das Jahrestief bei 1.614 Dollar gefallen, ehe das "Wall Street Journal" entscheidende News veröffentlicht habe. Laut der amerikanischen Finanzzeitschrift könnte die US-Notenbank die Größe der Zinsschritte ab Dezember verringern.