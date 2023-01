Um das Ganze in Relation zu setzen: Russische Bürger hätten nach Angaben des World Gold Council im Jahr 2021 weniger als sechs Tonnen Gold gekauft. Russland habe seine Bürger im vergangenen Jahr mit zwei wichtigen Änderungen des Steuerrechts zum Goldkauf ermutigt. Im März sei die Mehrwertsteuer von 20 Prozent auf den Kauf von Metallen abgeschafft und die Einkommenssteuer von 13 Prozent auf den Verkauf von Gold für die Jahre 2022 bis 2023 aufgehoben worden, berichte das Internetportal kitco.com. Damit sollte die Diversifizierung in Edelmetalle gegenüber Fremdwährungen wie dem US-Dollar und dem Euro gefördert werden.



Zu Beginn dieses Jahres hätten die russischen Banken sogar mit Engpässen bei kleineren Goldbarren zu je drei Unzen zu kämpfen gehabt, die bei Kleinanlegern beliebt seien. Das Hauptproblem habe darin bestanden, dass die russischen Raffinerien daran gewöhnt gewesen seien, die Banken mit großen Barren für Großeinkäufe zu beliefern, da dies in der Vergangenheit der Hauptanlageschwerpunkt gewesen sei, wie Wedomosti berichtet habe.



"Gold gibt einheimischen Anlegern die Freiheit, ihr Portfolio zu diversifizieren und zu schützen, wenn die Unsicherheit zunimmt", habe VTB Senior Vice President Dmitriy Breytenbikher im vergangenen Jahr gesagt. "Gold war schon immer ein defensives Instrument, das seine besten Eigenschaften mit einem Zeithorizont von drei bis fünf Jahren zeigt. In einer Situation, in der ein hohes Maß an Ungewissheit herrscht, kann man mit dieser Anlage sein Portfolio diversifizieren, seine Ersparnisse fest anlegen und das Kapital für künftige Generationen bewahren."



Auch wenn die Beweggründe russischer Investoren sicher andere seien als die westlicher Investoren - ein Investment in Gold habe sich in den vergangenen Wochen ausgezahlt. Der Goldpreis habe mittlerweile fast 300 Dollar seit Anfang November zulegen können. Und eine schrittweise Abkehr von der aggressiven Zinspolitik seitens der US-Notenbank sollten Gold auch in den kommenden Monaten unterstützen. (13.01.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) befindet sich auf dem Vormarsch, aktuell konnte sogar die Marke von 1.900 Dollar überwunden werden, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Als Krisenwährung habe Gold auch Konjunktur - und zwar in Russland. Russische Investoren hätten im vergangenen Jahr eine Rekordmenge an Goldbarren gekauft, da das Land mit Sanktionen als Reaktion auf den Einmarsch in der Ukraine konfrontiert gewesen sei.