Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) stieg in dieser Woche auf 1.930 Dollar je Feinunze und erreichte damit das höchste Niveau seit Ende April 2022, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Das Hoch sei zusammen mit dem Tief beim US-Dollar gefallen, der den nachlassenden Zinserhöhungsspekulationen in den Vereinigten Staaten Tribut gezollt habe. Der Goldpreisanstieg werde zudem von spekulativen Käufen begleitet. Die Netto-Long-Positionen der spekulativen Finanzanleger seien in der Woche zum 10. Januar die sechste Woche in Folge gestiegen und hätten mit knapp 62.000 Kontrakten das höchste Niveau seit Mai vergangenen Jahres erreicht. Auf der Käuferseite seien auch die Notenbanken gewesen - allen voran die Chinesische Zentralbank, die Medienberichten zufolge im Dezember ihren Goldbestand um 30 auf 1.833 Tonnen erhöht habe. Es sei der zweite Ausbau der Goldbestände in Folge gewesen, nach gut 29 Tonnen im November. Die Bekanntgabe habe die Marktteilnehmer überrascht, da Peking erstmals seit mehr als drei Jahren offiziell eine Aufstockung seiner Goldreserven publik gemacht habe.



Die ETF-Anleger würden sich derweil weiter zurückhalten. Seit Jahresbeginn seien die Bestände der vom Nachrichtendienstleister Bloomberg erfassten Gold-ETFs um 3,4 Tonnen gesunken. Beobachter würden darin Gefahren für die Nachhaltigkeit des derzeitigen Aufschwungs wittern. Nach Ansicht des World Gold Council werde "das Zusammenspiel von Inflation und Interventionen der Zentralbanken die Aussichten für 2023 und die Entwicklung von Gold entscheidend beeinflussen". Positiv für den Preis seien in der Vergangenheit eine milde Rezession und schwächere Erträge gewesen, schreibe der Interessenverband im aktuellen Goldausblick 2023. (20.01.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



