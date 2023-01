"Das Finanzsystem war über ein Jahrzehnt lang geprägt von einer extrem lockeren und beispiellosen Geldpolitik mit äußerst niedrigen Zinssätzen und einer massiven quantitative Lockerung", erkläre Foster. Die Verschärfung der finanziellen Bedingungen in nur neun Monaten habe zu einem Zusammenbruch des Immobilienmarktes, einem Absturz von Kryptowährungen, einem Derivatedebakel für britische Pensionsfonds und dem Zusammenbruch einer großen Kryptowährungsbörse geführt. "Welche Risiken sind in den nächsten neun Monaten zu erwarten, wenn eine sich abschwächende Konjunktur hinzukommt?", frage Foster.



Höhere Zinssätze würden außerordentliche systemische Risiken schaffen, während sich die monetären Bedingungen weiter normalisieren würden. Das monatliche US-Bundesdefizit habe im November den Rekordwert von 249 Milliarden US-Dollar erreicht, die Staatsverschuldung der USA von 31,3 Billionen US-Dollar, die 124 Prozent des BIP entspreche, steige weiter an. Der Schuldendienst werde zu einem großen Kostenfaktor.



Der US-Verbraucherpreisindex sei von einem Höchststand von 9,1 Prozent im Juni auf 7,1 Prozent im November gesunken. "Dies deutet darauf hin, dass die erste Inflationswelle zu Ende geht", sage Foster. "Wird es eine zweite Welle geben? Im Jahr 1974 erreichte der Verbraucherpreisindex einen Höchststand von 12,3 Prozent und fiel dann 1976 auf 4,9 Prozent. Viele dachten damals, die Inflation sei vorbei, aber sie stieg wieder an und erreichte 1980 mit 14,7 Prozent einen neuen Höchststand." Heute sei der Arbeitsmarkt angespannt, während Handel und Lieferketten seit der Pandemie und dem Russland-Ukraine-Krieg mit Schwierigkeiten zu kämpfen hätten.



"Die derzeitige Lagerschwemme dürfte sich als vorübergehend erweisen, da wir davon ausgehen, dass die chinesische Wirtschaft irgendwann aus ihrem Covid-Sumpf wieder herauskommt. Die Energiemärkte werden sicherlich mehr Volatilität erleben, während der Ansturm auf grüne Technologien den Preisdruck auf viele Rohstoffe aufrechterhalten wird. Sobald die FED ihre Straffung beendet, werden wir die nächste Inflationswelle sehen. Für die FED könnte eine zweite Welle schwieriger oder sogar unmöglich zu bewältigen sein." (23.01.2023/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - "Einiges, was im Jahr 2022 gegen Gold sprach, hat sich mit dem Jahreswechsel zum Positiven gewendet", sagt Joe Foster, Portfoliomanager und Goldstratege bei VanEck, in seinem aktuellen Goldkommentar.Die Inflation habe etwa Mitte des Jahres ihren Höhepunkt erreicht und scheine nun zu sinken. Viele Einzelhändler und Hersteller hätten aufgeblähte Lagerbestände gehabt und Häfen, Eisenbahnen und Paketlieferwagen hätten nun freie Kapazitäten. Dies habe die FED veranlasst, ihre Zinserhöhungen im Dezember zu reduzieren, wobei weitere Reduzierungen oder Pausen im Jahr 2023 wahrscheinlich seien. Der Bullenmarkt des US-Dollars könnte zu Ende gehen, da die Zinssätze für US-Staatsanleihen gegenüber den Höchstständen vom Oktober gesunken seien.