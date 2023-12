"Insgesamt war es ein starker Bericht, der die Wahrscheinlichkeit einer Senkung im März vorhersehbar auf <50% reduzierte."



Deutsche Bank:



"Die Daten stimmen definitiv mit der Rhetorik überein, dass der Straffungszyklus noch nicht zu Ende ist, auch wenn dies als unwahrscheinlich angesehen wird, und dass es für Beamte verfrüht ist, über eine Lockerung zu sprechen. Kurz gesagt, die Daten erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinssätze länger als üblich auf einem Plateau verharren."



Mohamed El-Erian, Chef-Wirtschaftsberater der Allianz und Bloomberg Opinion-Kolumnist:



"Es wurde ein deutlicher Anstieg der Beschäftigung, ein höheres Lohnwachstum und eine höhere Erwerbsbeteiligung beobachtet", habe er gesagt. "Der Markt muss sehr sorgfältig über den Umfang der Kürzungen im nächsten Jahr nachdenken". (08.12.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis fiel kurz vor Beginn der Sitzung an der Wall Street um fast 1%, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten besser als erwartet ausgefallen waren, so die Experten von XTB.Im Zuge des starken Rückgangs der Arbeitslosenquote habe der US-Dollar gegenüber anderen Währungen aufgewertet, was die Goldbarrenpreise direkt unter Druck gesetzt habe. Neben dem Goldpreis, der um 1% nachgegeben habe, habe auch der Silberpreis beträchtliche Einbußen verzeichnet und auf Tagesbasis mehr als 2% verloren.Kommentare von Bankern nach dem NFP-Bericht: