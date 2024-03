Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der VPI-Bericht überraschte mit etwas höheren Werten als erwartet, so die Experten von XTB.Der Bericht deute sicherlich nicht darauf hin, dass eine Zinssenkung jetzt notwendig sei. Der März sei ausgeschlossen, und der Termin im Mai rücke eindeutig in die Ferne. Für eine Senkung im Mai müsste man Daten sehen, die einen deutlichen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit und sehr schwache Arbeitsmarktdaten zeigen würden. Das Basisszenario scheine nach wie vor eine Zinssenkung im Juni zu sein.Als Reaktion darauf erleben wir einen Wiederanstieg der Renditen und eine endgültige Stärkung des Dollars, wobei der EUR/USD um die Marke von 1,0900 fällt, so die Experten von XTB. Gold verliere ebenfalls stark, über 1%, und teste den Bereich von 1955 USD pro Unze. Die wichtigste kurzfristige Unterstützung befinde sich um die Marke von 1945 USD pro Unze. (12.03.2024/ac/a/m)