Mit Blick auf 2023 sehe das Bild etwas anders aus. Gold sei um fast 9 Prozent gestiegen und die Unternehmensergebnisse würden bisher nicht darauf hindeuten, dass die Prognosen, wenn überhaupt, so stark revidiert werden müssten wie im vergangenen Jahr. Mehrere Faktoren könnten die Ursache für diese Performance-Lücke sein:



1. Zentralbanknachfrage: Einer der Haupttreiber des Goldpreises in diesem Jahr seien die starken Nettokäufe der Zentralbanken gewesen, im Gegensatz dazu sei die Investment-Nachfrage in diesem Jahr deutlich zurückgegangen. Da es keine andere starke Nachfragequelle für Goldaktien gebe, die dies ausgleichen könnte, hätten sich die schlechte Marktstimmung und die Apathie gegenüber Gold viel stärker auf die Goldaktien ausgewirkt. Mit anderen Worten: Die Zentralbanken würden Gold, aber keine Goldaktien kaufen.



2. Inflation der Betriebskosten im Sektor: Auch wenn sich die Kosteninflation in der Branche verlangsamt habe, seien die Prognosen für die Betriebskosten im Jahr 2023 immer noch höher als im Jahr 2022. Obwohl der Goldpreis dazu beigetragen habe, die Margen im Vergleich zum Vorjahr zu stützen, scheine der Markt mit dem Ausbleiben einer signifikanten Margenausweitung unzufrieden zu sein.



3. Allgemeine Positionierung am Aktienmarkt: Die breiteren Aktienmärkte seien im Laufe des Monats rückläufig gewesen, in der Anfangsphase eines allgemeinen Ausverkaufs an den Märkten könne es auch bei Goldaktien zu Verkäufen kommen.



4. Länderspezifische Risiken: Zwei länderspezifische Nachrichten in Panama und Burkina Faso Ende Oktober könnten auch Einfluss auf die Wahrnehmung der Risiken im Sektor genommen haben, da hier jeweils bergbaurelevante Gesetze in Frage gestellt worden seien beziehungsweise überarbeitet werden sollten.



Obwohl all diese Bedenken, insbesondere hinsichtlich der Betriebskosten, berechtigt seien, halte VanEck Goldunternehmen derzeit für stark unterbewertet. Historisch betrachtet sei der Sektor nie zu niedrigeren Bewertungsmultiplikatoren gehandelt worden. Die fortgesetzte Konzentration der Unternehmen auf Kostenkontrolle, Portfoliooptimierung und disziplinierte Kapitalallokation zur Förderung des Wachstums und zur Maximierung der Renditen auf verantwortungsvolle und nachhaltige Weise, sowie der Ausblick auf höhere Goldpreise, würden die Erwartung von VanEck einer Neubewertung des Sektors stützen. In den ersten Novembertagen hätten sich Goldaktien überdurchschnittlich entwickelt. Möglicherweise habe die Neubewertung bereits begonnen. (24.11.2023/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Goldaktien sollten bei steigendem Goldpreis eigentlich besser abschneiden als das Edelmetall, so Imaru Casanova, Portfoliomanagerin Gold und Edelmetalle bei VanEck in ihrem aktuellen Goldkommentar.Die Hebelwirkung gegenüber Gold rechtfertige eine bessere Performance. Wenn der Goldpreis steige, steige der operative Cashflow der Minengesellschaften um einen viel größeren Prozentsatz - beziehungsweise sinke entsprechend, wenn der Goldpreis falle.Aus diesem Grund würden sich Anleger trotz der mit dem Bergbau verbundenen Risiken für die Aufnahme von Goldaktien in ihre Portfolios entscheiden - mit dem Potenzial auf höhere Renditen während einer anhaltenden Goldrallye. VanEck sei daher überrascht und enttäuscht, dass Goldaktien in diesem Jahr hinter der Entwicklung des Goldpreises zurückgeblieben seien.