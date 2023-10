Die Nachfrage im Osten stütze jedoch den Westen, so Casanova weiter. Die Nachfrage aus China sei im bisherigen Jahresverlauf 2023 sehr robust gwwesen: Bloomberg habe letzte Woche von einem Anstieg der Inlandsverkäufe von Goldbarren und -münzen um 30% im Vergleich zum Vorjahr berichtet. "Dieser Anstieg der Nachfrage sowohl aus China als auch aus der Türkei - zwei der bedeutendsten Goldkonsumenten in Asien - hat dazu beigetragen, die Lücke zu schließen, die durch den Rückgang der Investorennachfrage im Westen entstanden ist. Die umfangreichen Goldkäufe der Zentralbanken haben ebenfalls dazu beigetragen, den Goldpreis zu stützen."



Anleger in China und der Türkei würden Gold als Absicherung gegen wirtschaftliche Risiken und Währungsverfall nutzen, erkläre die Goldexpertin. "Die Türkei hat aufgrund einer unkonventionellen Geldpolitik eine Phase der Hyperinflation durchlebt. Seit den Präsidentschaftswahlen im Mai hat die Regierung Maßnahmen ergriffen, um das Vertrauen wiederherzustellen, aber die Unsicherheit bleibt hoch. In China haben die Verlangsamung der Wirtschaft, die Auswirkungen der Immobilienkrise und das entschlossene Vorgehen der Regierung gegen den Technologiesektor ebenfalls zu finanzieller Unsicherheit geführt."



Im Gegensatz dazu hätten westliche Anleger noch keinen Grund gefunden, in diesem für die Aktienmärkte und insbesondere für Tech-Aktien sehr robusten Jahr Schutz zu suchen. "Eine ‚sanfte Landung‘ scheint nun in greifbare Nähe gerückt zu sein und da die Inflation rückläufig ist, scheinen die Märkte keinen Bedarf für Gold zu sehen", sage Casanova. "Sollte sich das Blatt jedoch wenden - etwa, wenn die Märkte mit rückläufigen Unternehmensgewinnen, einer deutlichen Korrektur an den Aktienmärkten, einem schwächeren Arbeitsmarkt oder steigender Arbeitslosigkeit sowie anhaltend hohen Zinsen aufgrund einer über dem Ziel liegenden Inflation konfrontiert werden - sehen wir Gold als gut positioniert, um davon zu profitieren."



Und die Goldexpertin Casanova sage weiter: "Als Opfer der Marktverschiebungen dürften Goldaktien unseres Erachtens noch stärker profitieren. Sie werden derzeit zu historisch niedrigen Bewertungsmultiplikatoren gehandelt und weisen einen deutlichen Abschlag gegenüber Goldbarren auf. Gleichzeitig sind die Bilanzen, die Cashflow-Generierung und die Kapitalallokationsstrategien im Goldminensektor so solide wie nie zuvor." (23.10.2023/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Ein starker Dollar setzte Gold zuletzt sehr zu, so die Experten von VanEck.Im September habe es sich dem Druck steigender Anleiherenditen und des stärkeren US-Dollars beugen müssen, könnte aber profitieren, wenn sich die Marktbewegungen umkehren würden, erkläre Imaru Casanova, Portfoliomanagerin Gold und Edelmetalle bei VanEck in ihrem aktuellen Goldkommentar: