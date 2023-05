Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im dritten Anlauf erfolgreich? Das ist derzeit die entscheidende Frage, die sich Anlegerinnen und Anleger derzeit beim Goldpreis stellen sollten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im Sommer 2020 sowie im März 2022 habe das Edelmetall jeweils bei 2.070/2.072 USD die bisher gültigen Rekordstände ausgeprägt. Ein Sprung über dieses Level besitze gleich drei weitreichende Implikationen. Zunächst würde ein Vorstoß in "uncharted territory" für eines der besten Signale der Technischen Analyse sorgen. Gleichzeitig würde ein neues Allzeithoch den Außenstab des vergangenen Jahres - eines der Schlüsselargumente in dem Jahresausblick der Analysten - nach oben auflösen. Last but not least, könnte die gesamte Kursentwicklung seit dem Jahr 2011 im Erfolgsfall als klassisches "Tasse-Henkel-Muster" interpretiert werden. Gelinge der Ausbruch, stecke die 138,2%-Fibonacci-Projektion der Abwärtsbewegung von September 2011 bis Dezember 2015 (2.254 USD) eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele ab. Das rechnerische Anschlusspotenzial aus dem oben genannten "Tasse-Henkel-Muster" ließe sich dann langfristig sogar auf rund 900 USD veranschlagen. Saisonalen Rückenwind erfahre der Goldpreis durch das bereits häufig angeführte Verlaufsmuster des US-Vorwahljahres - vor allem in der 2. Jahreshälfte ab Juli. (05.05.2023/ac/a/m)