Paris (www.aktiencheck.de) - Sah es vor wenigen Wochen noch danach aus, als würde der Goldpreis einmal mehr unter die Marke von 2.000 Dollar je Feinunze fallen, sind neue Allzeithochs mittlerweile an der Tagesordnung, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Laut dem FedWatch-Tool der Chicagoer Terminbörse liege die Wahrscheinlichkeit für die erste Zinssenkung im Juni nun bei 70 Prozent. Auch FED-Chef Jerome Powell habe sich in seiner Rede vor dem US-Kongress am Mittwoch als Spielverderber gezeigt und den Zeitpunkt für eine Zinswende weiter offen gelassen. Es sei wahrscheinlich angemessen, die Leitzinsen "irgendwann in diesem Jahr zu senken", habe er sich kryptisch gegeben.Als Treiber des Goldpreises hätten sich vor diesem Hintergrund die zuletzt schwachen US-Wirtschaftsdaten erwiesen. Sie würden die Hoffnung nähren, dass die US-Notenbank FED die heiß ersehnte erste Zinssenkung nicht noch weiter nach hinten verschiebe. Der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe habe ebenso mit einem Rückgang überrascht wie das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan. Unerwartet deutlich eingetrübt habe sich auch der am Dienstag gemeldete Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor, der um 0,8 Punkte auf nun 52,6 Zähler nachgegeben habe. (Ausgabe vom 08.03.2024) (11.03.2024/ac/a/m)