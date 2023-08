Der WGC trage dazu bei, die digitale Infrastruktur für Gold zu entwickeln und potenzielle Partner über seine Initiative Gold247 zusammenzubringen, die vor knapp einem Jahr gestartet worden sei.



Smallwood habe außerdem bemerkt, dass Zentralbanken Rekordmengen an Gold kaufen würden, da sie ihre Währungen mit mehr als nur Vertrauen absichern müssten.



Die makroökonomischen Faktoren könnten für Gold kaum besser sein. Dennoch konnte das Edelmetall seine mehrmonatige Konsolidierung noch nicht beenden. Doch sobald der Goldpreis ausbreche, werde es ein wahres Kursfeuerwerk bei den Produzenten geben.



Hinweis auf Interessenkonflikte



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (31.08.2023/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Während der Kryptomarkt um eine breitere Akzeptanz in den globalen Finanzmärkten ringt, könnte Gold eine einzigartige Position einnehmen, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Randy Smallwood, CEO von Wheaton Precious Metals und Vorsitzender des World Gold Council, gehe davon aus, dass das Edelmetall bald als digitaler Vermögenswert erfolgreich sein könnte.In einem Interview mit Kitco News habe er gesagt, dass sich Gold weiterhin als globale Wertaufbewahrung etabliere und eine neue Generation von Investoren anziehe, die beispiellose Unsicherheit und Volatilität erlebt hätten.Gold sei aufgrund seiner Seltenheit so wertvoll. Er habe darauf hingewiesen, dass trotz einiger führender Kryptowährungen der Sektor von Produkten überschwemmt worden sei. Er habe bemerkt, dass es Zehntausende von Coins auf dem Markt gebe und ebenso viele in den letzten Jahren gescheitert seien."Bitcoin ist das Versprechen von etwas, das keine Absicherung hat. Da ist kein realer Wert vorhanden", habe er gesagt. "Die Welt braucht derzeit einen goldgedeckten digitalen Token, der durch die Blockchain physisches Gold repräsentiert und frei gehandelt werden kann. Die Welt ist bereit für eine digitale Währung, die durch das Versprechen realen Werts abgesichert ist", habe er hinzugefügt.