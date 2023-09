"Jedes Mal, wenn in diesem Jahr ein Bericht veröffentlicht wurde, wurde er später nach unten revidiert. Das ist in jedem Monat dieses Jahres passiert. Das ist ein 12-Sigma-Abweichungsereignis, was bedeutet, dass Sie auf dem Weg zur Arbeit wahrscheinlicher fünfmal von einem Blitz getroffen werden, als dass so etwas passiert", habe er gesagt.



"Man muss sich fragen, handelt es sich hier um Bürokratie der Regierung, um ein fehlerhaftes Modell oder manipuliert das Statistikamt die Zahlen, um die Biden-Regierung zu begünstigen?"



Lee habe auch nicht ausgeschlossen, dass es gegen Ende des Jahres zu einem Anstieg der Inflation aufgrund höherer Ölpreise kommen könnte, was die FED zu einer weiteren Zinserhöhung zwingen könnte. "Ich denke, das wäre ein Fehler", habe er angemerkt.



Eine US-Rezession sei allerdings ohnehin unausweichlich. Lee habe hinzugefügt, dass Gold aufgrund dieser Rezession zwangsläufig nach oben ausbrechen werde und habe China und Europa als die ersten beiden Auslöser für die Rally genannt.



"Irgendwann wird es eine Flucht in Sicherheit geben. Wenn wir ein weiteres belastendes Ereignis haben, wie etwa eine Bank im Silicon Valley, dann steigt Gold plötzlich über 2.000 Dollar, und es geht richtig los", habe er gesagt.



Aus kurzfristiger Sicht habe der Goldpreis noch etwas Luft nach unten. Doch mittel- und langfristig erwarte DER AKTIONÄR deutlich höhere Kurse. (12.09.2023/ac/a/m)







