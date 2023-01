Der Goldpreis habe damit an die Aufwärtstendenz Ende des vergangenen Jahres anknüpfen können. Seit November sei der Preis für das Edelmetall um etwa 200 USD je Unze gestiegen. Als wesentlicher Preistreiber der vergangenen Wochen gelte eine Kursschwäche des US-Dollars. Diese habe das in US-Dollar gehandelte Edelmetall an den Rohstoffmärkten günstiger gemacht, was die Nachfrage verstärke.



Nach Einschätzung des World Gold Council gebe es neben der US-Geldpolitik weitere Faktoren, die den Goldpreis 2023 stützen dürften. Die WGC-Experten hätten auf das "geopolitisches Unruhepotenzial" verwiesen. Außerdem werde eine bessere Konjunktur in China erwartet, was die Nachfrage nach dem Edelmetall ebenfalls stützen dürfte.



2022 habe sich der Goldpreis dank teilweise rekordhoher Inflationsraten, einer drohenden Energiekrise und des Ukraine-Kriegs auf einem hohen Niveau halten können. Zeitweise habe der Preis nur knapp unter dem Rekordhoch gelegen, das im Sommer 2020 bei 2.075 USD erreicht worden sei.



Nach dem jüngsten Anstieg habe sich das charttechnische Bild für den Goldpreis wieder deutlich aufgehellt. "Der Aktionär" bleibe langfristig ganz klar bullish. Physische Edelmetalle wie z.B. Maple Leaf oder Krügerrand gehören zum Basisinvestment. In einer Bullenphase würden sich Goldminenwerte aber je nach Hebel deutlich besser entwickeln. Anleger sollten deswegen ihr Portfolio um einige Goldaktien ergänzen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis habe zuletzt von deutlich gesunkenen Renditen für Staatsanleihen profitiert und den höchsten Stand seit einem halben Jahr erreicht, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".An der Börse in London sei der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) zeitweise bis auf rund 1.850 USD gestiegen. So teuer sei das Edelmetall zuletzt im vergangenen Juni gewesen. In Euro gerechnet sei der Goldpreis ebenfalls deutlich gestiegen, um mehr als 2% auf 1.740 Euro je Unze.Marktbeobachter hätten auf die jüngste Entwicklung an den Märkten für Staatsanleihen in den USA und in Europa verwiesen. Hier seien die Renditen zu Beginn des Jahres deutlich gesunken. Sinkende Renditen bei festverzinslichen Papieren würden Gold für Anleger attraktiver machen, was die Nachfrage erhöhe.