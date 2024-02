- Bei einer lockeren Geldpolitik hingegen würden die Realzinsen wieder sinken, was immer das beste Szenario für Gold sei.



Paris (www.aktiencheck.de) - Gold beendete 2023 mit einem Plus von etwas mehr als sieben Prozent - also trotz des schwierigen Umfelds in der Nähe seiner Allzeithochs, so Benjamin Louvet, Head of Commodities bei Ofi Invest Asset Management.Zunächst durch die Ausrichtung der Geldpolitik benachteiligt, habe sich Gold aufgrund der nach wie vor unsicheren geopolitischen Lage gut gehalten.Gold sei ein nicht renditeträchtiger Vermögenswert und habe deshalb in der Vergangenheit stark reagiert, wenn die Renditen anderer Vermögenswerte gestiegen seien. Pimco habe dafür den Begriff des "Vermögenswerts mit langer Laufzeit", genau genommen, mit einer Laufzeit von 27 Jahren, geprägt. Das bedeute, dass eine Veränderung der Realzinsen um nur ein Prozent zu einer Bewegung des Goldpreises um ganze 27 Prozent in die entgegengesetzte Richtung führe.2023 sei diese Rechnung nicht aufgegangen. Die Zentralbanken hätten ihre Zinssätze in einem noch nie dagewesenen Tempo angehoben, und auch die Inflation sei tendenziell angestiegen, so dass die die Realzinsen im Laufe des Jahres über 2,5 Prozent steigen würden, während sie im vergangenen Jahr noch im negativen Bereich gelegen hätten. Dies hätte einen weitaus stärkeren Rückgang des Goldpreises zur Folge haben müssen. Als Reaktion auf den anhaltenden Konflikt in der Ukraine, den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und die zunehmend angespannten Beziehungen zwischen China und den USA hätten die Anleger jedoch ein gewisses Engagement in Gold beibehalten wollen, das viele von ihnen als sicheren Hafen betrachten würden. Die Korrelation zwischen Gold und Zinssätzen scheine also nach wie vor zu bestehen, aber die geopolitische Prämie habe eine höhere Basis zwischen den beiden Märkten geschaffen.Manche Anleger seien zudem weiterhin besorgt über die wirtschaftlichen Aussichten. "Zwar scheinen Zentralbanken im Kampf gegen die Inflation Oberhand zu gewinnen, doch viele Inflationsfaktoren liegen auf der Angebotsseite, nicht auf der Nachfrageseite", so Louvet. Die Inflation habe nur durch die Zerstörung der Nachfrage eingedämmt werden können, wodurch die Zwänge auf der Angebotsseite vorübergehend gelindert worden seien. Aber jede Umkehrung der geldpolitischen Straffung werde sofort wieder zu Spannungen auf der Angebotsseite führen. Mit anderen Worten: Die einzige Möglichkeit für die Zentralbanken, die Inflation niedrig zu halten, sei die Beibehaltung einer restriktiven Politik, auch auf die Gefahr hin, die Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen.Für Gold seien paradoxerweise beide Szenarien günstig:- Falls die Zentralbanken mit restriktiver Politik die Volkswirtschaften in eine Rezession stürzen würden, müssten die Aktienmärkte fallen, und Anleger würden sich sicheren Häfen wie Gold zuwenden.