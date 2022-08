Warum sollte ich in Gold investieren?

Gold physisch oder als ETC-Sparplan?

Je nach Anbieter, z.B. bei der Xetra, kann sich das virtuelle Gold in regelmäßigen Abständen ausgezahlt und in physischer Form nach Hause geschickt werden.



Wie alles haben beide Formen sowohl Vor- als auch Nachteile. Physisches Gold wird von den Menschen meist gekauft, wenn sie Angst vor der eigenen Währung und der Wirtschaft haben. Wer aus diesem Grund Gold kauft, z. B. bei der eigenen Bank oder einem Goldankauf, sollte auf die Stückelung achten. Besonders kleine Münzen sind hier von Vorteil, falls es wirklich mal zu einer Katastrophe kommt, wo mit Gold gezahlt werden muss.



Ein großer Vorteil von Gold in physischer Form ist, dass der Verkauf nach mindestens 12 Monaten Haltedauer vollständig steuerfrei ist. Aber auch bei einem ETC ist das der Fall. Erst, wenn in Gold über einen ETF investiert wird, muss die übliche Abgeltungssteuer gezahlt werden, wenn dieser verkauft wird.



Über Umwege in Gold investieren: Goldminen Aktien

Wer sich mit dem Rohstoff im Portfolio nicht anfreunden kann, aber dennoch von der Goldwirtschaft profitieren möchte, hat die Möglichkeit in Minenaktien zu investieren.



Hierbei muss nicht zwingend in ein einzelnes Unternehmen investiert werden. Wer von der gesamten Branche überzeugt ist, kann auch in einen Goldminen ETF investieren.



Jedoch muss einem bewusst sein, dass ein solches Investment keine echte Goldanlage ist. Ähnlich, wie bei ETCs auf Kryptowährungen.



Wer bereits im Aktienmarkt investiert ist, hat meist bereits Erfahrungen und kann relativ einfach in Minenaktien investieren. Wer zudem noch eine regelmäßige Ausschüttung erhalten möchte, kann von den Dividendenzahlungen der Unternehmen profitieren. (29.08.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Ist es jetzt sinnvoll in Rohstoffe, wie Gold zu investieren? Gold gehört seit Jahrzehnten zu einer beliebten Anlageform der Deutschen. Einige investieren nahezu nur in Gold, weil sie das als krisensicher befinden, andere haben fast ausschließlich Aktien und in wenigen Fällen mal ein paar Prozent Gold im Portfolio.Doch sollte man sich überhaupt Gold in sein Portfolio legen?Gold gehört zu den Rohstoffen und ist damit keine Aktie oder ähnliches. Wer ein breit diversifiziertes Portfolio haben möchte, sollte von allem etwas haben, um das Risiko möglichst gering zu halten. Aktien, ETFs, Rohstoffe, Kryptowährungen, Immobilien oder P2P Kredite.Gold ist keine Anlage, welche die üblichen 8-10% Rendite pro Jahr bringt. Aber gerade in Krisenzeiten, wie jetzt, wo Aktien gerne einmal bis zu 70% fallen, kann Gold im Portfolio das Depot stabilisieren, sodass der Blick ins Depot nicht ganz so schwerfällt.Gold für das eigene Portfolio kann in mehreren Formen erworben werden. Zwei davon sind besonders beliebt. Einmal das physische als Münze, Unze oder Barren oder die virtuelle Variante als ETC. ETCs sind börsengehandelte Rohstoffe. Ähnlich wie bei einem ETF wird hier in ein Indizes investiert, welcher den Goldpreis nachbildet.