Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold ist der große Profiteur der Unsicherheit im Bankensektor, die mit der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS zunächst einen Höhepunkt erreicht hatte, so die Analysten der Helaba.



An den Finanzmärkten habe dies zu einem heftigen Anstieg der Risikoaversion geführt, sodass Anleger in sichere Häfen umgeschichtet seien. Seit vergangenem Monat habe das Edelmetall in Dollarrechnung über 7% zugelegt (gut 6,5% in Euro) und kurz vor der Fusionsbekanntgabe einen Spitzenwert von 2.006 US-Dollar je Feinunze bzw. 1.885 Euro/Uz erreicht. Danach hätten sich die Gemüter der Anleger wieder beruhigt. Gold habe bis 1.970 US-Dollar bzw. 1.826 Euro je Feinunze nachgegeben.



Kurzfristig dürfte das Edelmetall weiter über 1.950 US-Dollar schwanken, mittelfristig aber würden Rückschläge drohen. Schließlich sei das Dilemma der Notenbanken zwischen zu hoher Inflation und notwendigen Leitzinsanhebungen, was implizit den Druck im Bankensektor aufrechterhalte, noch nicht gelöst. FED-Zinssenkungen für dieses Jahr seien am Kapitalmarkt eingepreist, was sich als voreilig herausstellen sollte. Das wiederum könne bei Gold eine deutliche Kehrtwende auslösen. (23.03.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >