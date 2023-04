Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) werde laut Gareth Soloway, Chief Market Strategist bei InTheMoneyStocks.com und Präsident von VerifiedInvestingEducation.com, um 20% abstürzen, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Soloway gehe davon aus, dass die Federal Reserve, die die Leitzinsen seit 2022 insgesamt um 475 Basispunkte erhöht habe, "mehr Erschütterungen" im Bankensektor verursachen würde. Er habe auf den Fall der First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) verwiesen, die seit Jahresbeginn 95% ihres Wertes verloren habe. "Ich denke, dass der regionale Zusammenbruch, den wir gesehen haben und immer noch sehen, nur ein Vorbeben ist", so der Stratege. Er rechne damit, dass das Schlimmste angesichts der starken Zinserhöhungen in einer kurzen Zeit noch vor uns liege.Auch wenn der Soloways Ausblick für den S&P 500 sehr pessimistisch sei, gelte das nicht für die Gold-Prognose. 2.300 USD sollten in der nächsten Aufwärtsbewegung möglich sein. Der Aktionär rechne zumindest mit einem neuen Allzeithoch in diesem Jahr. (28.04.2023/ac/a/m)