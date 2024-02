Obwohl sich das Tempo der Käufe gegenüber dem derzeitigen Rekordtempo verlangsamen könnte, gehe die australische Bank davon aus, dass die Zentralbanknachfrage zumindest in den nächsten sechs Jahren ein dominierender Faktor auf dem Goldmarkt bleiben werde. "Die Zentralbanken der Schwellenländer könnten bis 2030 jährlich über 600 Tonnen Gold kaufen und damit den Anteil des Goldes an ihren Währungsreserven auf 10 Prozent erhöhen. China wird wahrscheinlich den Löwenanteil der weltweiten offiziellen Goldnachfrage ausmachen", so die Analysten.



Sie hätten auch erklärt, dass die wachsende geopolitische Unsicherheit, die zunehmenden wirtschaftlichen Risiken und der steigende Inflationsdruck wichtige Faktoren seien, die die Goldkäufe der Zentralbanken weiterhin vorantreiben würden. Doch es gebe auch einen praktischen Grund für die Goldnachfrage der Zentralbanken: Die Regierungen würden versuchen, ihre Anleihenbestände zu diversifizieren. US-Staatsanleihen würden etwa 59 Prozent der gesamten weltweit zugewiesenen Devisenreserven ausmachen. Allerdings hätten die Anleihekurse in den letzten zwei Jahren gelitten, als die Federal Reserve ihren aggressivsten Straffungszyklus der letzten 40 Jahre eingeleitet habe. Gleichzeitig hätten die höheren Anleiherenditen den US-Dollar in die Höhe getrieben, was es für die Länder teurer mache, ihre Schulden zu bedienen, die in erster Linie in Dollar denominiert seien. Die ANZ schätze, dass rund 50 Prozent des Rückgangs der Devisenreserven der asiatischen Zentralbanken im Jahr 2022 auf Bewertungsverluste zurückzuführen seien.



"Dies war ziemlich viel und hat wahrscheinlich einen bleibenden sauren Geschmack hinterlassen", so die Analysten. "Es ist daher nicht überraschend, dass die Zentralbanken ihre Reserven weg von Anleihen diversifizieren." Gold sei eine attraktive Alternative zu Anleihen, da es sich in den letzten zwei Jahren als stabiler Vermögenswert erwiesen habe. "Seine solide Entwicklung in den Jahren 2022/23, trotz eines starken Anstiegs der globalen Realzinsen, ist ein gutes Argument", so die Analysten. Die Abkehr vom US-Dollar verstärke den Trend zur Deglobalisierung, der laut ANZ auch die Goldreserven der Zentralbanken unterstützen werde.



Obwohl der Goldmarkt weiterhin auf einen Katalysator warte, da die Preise oberhalb von 2.000 Dollar je Unze konsolidieren würden, hätten die Analysten der ANZ gesagt, dass die Nachfrage der Zentralbanken dazu beitragen dürfte, dass der Goldpreis bis zum Jahresende wieder auf Rekordhöhen von etwa 2.200 Dollar steige. (27.02.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Zentralbanken sind seit mehr als einem Jahrzehnt solide Goldkäufer, doch ihr Appetit ist in den letzten zwei Jahren unersättlich geworden, da die weltweiten Reserven sowohl 2022 als auch 2023 um mehr als 1.000 Tonnen gestiegen sind, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Rohstoffanalysten von ANZ würden glauben, dass sich der Anteil der Goldkäufe der Zentralbanken an der weltweiten Nachfrage in den letzten zwei Jahren verdreifacht habe und nun zwischen 25 und 30 Prozent liege.