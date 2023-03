China habe im Januar 15 Tonnen Gold gekauft, zusätzlich zu den im November und Dezember gemeldeten 62 Tonnen. Damit seien Chinas Goldreserven auf insgesamt 2.025 Tonnen gestiegen. Die Kasachische Zentralbank habe vier Tonnen Gold zugekauft, wodurch sich die Gesamtreserven auf 356 Tonnen erhöht hätten.



Die Europäische Zentralbank (EZB) habe einen einmaligen Zuwachs von zwei Tonnen Gold verzeichnet. Der Anstieg sei jedoch auf den Beitritt Kroatiens zur Währungsunion zurückzuführen, der es erforderlich mache, dass ein neues Mitgliedsland im Rahmen einer größeren Übertragung von Währungsreserven eine gewisse Menge Gold an die EZB übertrage, so der WGC. Um die Übertragung durchzuführen, habe Kroatien im Dezember zwei Tonnen gekauft.



Eine Zentralbank habe beschlossen, einen anderen Weg einzuschlagen. Die Zentralbank Usbekistans habe im Januar 12 Tonnen Gold verkauft. Die Goldreserven des Landes würden sich nun auf 384 Tonnen belaufen, was 66 Prozent seiner Gesamtreserven entspreche.



Der WGC gehe davon aus, dass dieser Anstieg des Appetits der Zentralbanken in diesem Jahr stark bleiben werde. "Wir sehen wenig Grund, daran zu zweifeln, dass die Zentralbanken Gold weiterhin positiv gegenüberstehen und auch im Jahr 2023 Nettokäufer sein werden", heiße es in dem Bericht. "Die Daten vom Januar, die uns bisher vorliegen, geben uns, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wenig Grund, von dieser Prognose abzuweichen." Im vergangenen Jahr hätten die Zentralbanken 1.136 Tonnen gekauft - so viel wie nie zuvor und eine Steigerung von mehr als 150 Prozent gegenüber dem Vorjahr.



Die Käufe von Zentralbanken würden für Privatanleger sicher nicht als Timing-Indikator taugen. Aber die Käufe würden doch zeigen, dass Gold für die Zentralbanken doch eine weitaus größere Bedeutung habe, als viele Analysten vermuten würden. (03.03.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Zentralbanken haben sich zur Überraschung einiger als große Goldkäufer im vergangenen Jahr entpuppt, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Und das sei allem Anschein nach keine Eintragsfliege. Nach Ansicht des World Gold Councils (WGC) seien die Zentralbanken auch zu Beginn des Jahres 2023 sehr an Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) interessiert.Im Januar hätten die Zentralbanken 31 Tonnen Gold gekauft, was einem monatlichen Anstieg von 16 Prozent entspreche, so der WGC in einer Mitteilung. "Dies lag auch bequem innerhalb der Spanne von 20 bis 60 Tonnen gemeldeter Käufe, die in den letzten zehn aufeinanderfolgenden Monaten der Nettokäufe zu verzeichnen war", habe Krishan Gopaul, leitender Analyst beim WGC, geschrieben.