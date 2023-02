Stöferle habe festgestellt, dass die realen Anleiherenditen unter Berücksichtigung der Inflationserwartungen derzeit positive Renditen aufweisen würden. "Dies ist ein schwieriges Umfeld für Gold und ich erwarte in den nächsten Wochen weitere Abwärtsrisiken", habe er gesagt. Stöferle habe jedoch hinzugefügt, der Goldmarkt zeige trotz des Verkaufsdrucks relative Stärke.



Seiner Ansicht nach sei es nur eine Frage der Zeit, bis die USA in eine Rezession fallen würden und die Federal Reserve gezwungen sei, ihre Straffung zurückzunehmen. Stöferle habe gesagt, er erwarte, dass die FED die Zinssätze schnell lockern werde, sobald die Arbeitslosigkeit steige.



Die US-Notenbank habe in diesem Zinserhöhungszyklus nicht nur die Zinssätze um 450 Basispunkte angehoben, sondern auch ihre Bilanz um 500 Milliarden Dollar verkürzt. Stöferle habe gesagt, es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Wirtschaft die Auswirkungen der verringerten Liquidität auf dem Markt zu spüren bekomme. "Es ist, als wäre man in einem Raum, der an Sauerstoff verliert. Am Anfang merkt man vielleicht nichts, aber dann wird das Atmen schwerer. Bald rennt man zu den Ausgängen und hofft, sie zu verlassen, bevor es zu spät ist", habe er gesagt. "Es steigt nicht nur das Risiko einer Rezession, sondern ich denke, wir könnten auch eine große Finanzkrise erleben."



In diesem Umfeld sei es an der Zeit, die Schwäche des Goldpreises zu nutzen und eine strategische Position für die zweite Jahreshälfte aufzubauen. Trotz der niedrigeren Preise auf kurze Sicht habe Stöferle gesagt, dass die Goldpreise immer noch auf dem Weg seien, das Jahr über 2.000 Dollar pro Unze zu beenden.



Auch DER AKTIONÄR sehe die aktuelle Schwächephase des Goldpreises als Kaufchance. Nach der 300-Dollar-Rally sei eine Verschnaufpause überfällig gewesen. Gold sollte seinen Aufwärtstrend aber bald wieder aufnehmen. (22.02.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis geriet gestern im Rahmen der allgemeinen Marktschwäche unter Druck, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Das Edelmetall habe noch etwas Luft nach unten, wenn die Renditen am kurzen Ende noch etwas steigen würden. Doch nach Ansicht von Ronald Stöferle sei es an der Zeit, eine strategische Position aufzubauen.In einem Interview mit Kitco News habe Ronald-Peter Stöferle, geschäftsführender Partner und Fondsmanager bei Incrementum AG und einer der Autoren des "In Gold We Trust"-Reports gesagt, dass er kurzfristig mit niedrigeren Goldpreisen rechne, da die Märkte beginnen würden, weitere aggressive geldpolitische Maßnahmen der Federal Reserve einzupreisen. Die anhaltend höhere Inflation habe die Märkte veranlasst, eine 21-prozentige Wahrscheinlichkeit einzupreisen, dass die Federal Reserve die Zinssätze im nächsten Monat um 50 Basispunkte anheben werde. Diese veränderten Erwartungen hätten die Rendite der zweijährigen US-Anleihen auf über 4,6 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2007 getrieben.