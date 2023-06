Da Powell weiterhin eine restriktive Haltung einnehme und für dieses Jahr zwei weitere Zinserhöhungen prognostiziere, seien alle Wetten auf eine Zinssenkung im Jahr 2023 vom Tisch, so Shiels. "Und damit muss die Prämie für Gold aufgelöst werden", habe sie geschrieben. Auf der Grundlage einer Analyse der 3-Monats-SOFR-Futures (ein Indikator für die Erwartungen der FED in Bezug auf Zinserhöhungen bzw. -senkungen) im Vergleich zum Goldpreis "liegt der vom Modell implizierte Goldpreis bei 1.878 USD/Unze, um ganze 50 Dollar niedriger", so Shiels.



Es gebe immer noch wichtige Faktoren, die für eine Erholung des Goldpreises sprechen würden: aggressive Goldkäufe der Zentralbanken, eine robuste physische Nachfrage und Käufe von Münzen und Barren durch den Einzelhandel. Aber einige Anzeichen von Schwäche könnten die Waage in Richtung eines Ausverkaufs kippen, habe Shiels gewarnt. Sie habe auf die anhaltenden Abflüsse aus den börsengehandelten Fonds (ETFs) von täglich 42.000 Unzen in den letzten zwei Wochen, den mangelnden Appetit der Privatkunden und die schwache physische Nachfrage aus China verwiesen.



"Die SGE notiert jetzt mit einem Abschlag, nachdem sie vor einem Monat noch mehr als 40 Dollar aufgeschlagen hatte, die chinesischen Goldimporte sind im Monatsvergleich um 13 Prozent gesunken, und die Einzelhandelsumsätze mit Gold- und Silberschmuck sind gegenüber dem zweistelligen Wachstum von März bis Mai 2023 zurückgegangen, da die aufgestaute Nachfrage versiegt und die Auswirkungen des schwächeren Yuan zu spüren sind"", so Shiels.



"Der Aktionär" sehe das anders: Dass aus einem Premium ein Abschlag geworden sei, sei letztlich ein Zeichen eines sich rapide eintrübenden Sentiments. Allerdings sei es in der Vergangenheit praktisch immer so gewesen, dass große Aufwärtsbewegungen aus einem negativen Sentiment entstanden seien. "Der Aktionär" sehe weiter gute Chancen auf einen Boden bei Gold. (22.06.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldmarkt präsentiere sich angesichts des nicht gerade berauschenden Umfelds erstaunlich stabil, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Ein Zeichen von Stärke. Oder doch nicht? Je länger Gold ohne neue Impulse seitwärts tendiere, desto größer sei das Risiko eines tieferen Ausverkaufs, meine zumindest MKS PAMP. "Gold hält sich noch, aber je länger diese Seitwärtsphase dauert, desto größer ist das Risiko eines weiteren Rückschlags", habe Nicky Shiels, Leiter der Metallstrategie bei MKS PAMP, gesagt. "Ich bin einfach nicht mehr so überzeugt wie noch vor ein paar Wochen, und obwohl die strukturellen Nachfragetreiber für Gold immer noch vorhanden sind, befindet es sich schon zu lange im Niemandsland, und der Zyklus ist einfach langsam, was in der Regel eine kurzfristige Erholung nach unten bedeutet."