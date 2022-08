Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Regelmäßig nutzen wir die Gelegenheit, um die Kursentwicklung des Goldpreises (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) aus Sicht eines EUR-Investors - sprich das Edelmetall in EUR - zu analysieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aktuell zeichne sich hier eine interessante Entwicklung ab. Doch der Reihe nach: Im Bereich der 38-Wochen-Linie (akt. bei 1.705 EUR) habe die jüngste Verschnaufpause zuletzt Unterstützung gefunden. Inzwischen nehme der Goldpreis in EUR wieder Kurs auf das alte Rekordhoch aus dem Jahr 2020 bei 1.758 EUR. Zusammen mit dem Korrekturtrend seit März entstehe auf diesem Niveau ein markanter Kreuzwiderstand. Ein Sprung darüber besäße den zusätzlichen Charme, dass im Erfolgsfall die beschriebene Atempause letztlich eine trendbestätigende Flagge bilden würde. Gelinge der Abschluss dieses Konsolidierungsmusters, definiere das bisherige Allzeithoch bei 1.897 EUR das nächste Anlaufziel. Um die Ausbruchschance nicht zu gefährden, sollte das Edelmetall auf Euro-Basis in Zukunft nicht mehr unter die oben genannte Glättungslinie zurückfallen. Eine Absicherung auf dieser Basis gewährleiste im Umkehrschluss ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. (16.08.2022/ac/a/m)



