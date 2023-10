Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Aus dem Ausmaß der Korrekturbewegung lernt man manchmal mehr als aus dem vorangegangenen Aufwärtsimpuls" - in diesem Zusammenhang lief der jüngste Rückschlag beim Goldpreis auf einem äußerst interessanten charttechnischen Level aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gemeint sei die Kombination aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 1.819 USD) und dem Tief vom März bei 1.804 USD. Dieses Sprungbrett habe der Goldpreis genutzt, um auf dieser Basis einen markanten "morning star" auszuprägen. Dieses konstruktive Kerzenmuster habe wiederum dazu geführt, dass der seit Mai bestehende Korrekturtrend (akt. bei 1.896 USD) inzwischen Geschichte sei. Der jüngste Kursanstieg besitze aber noch eine weitere Dimension: Oberhalb der Marke von 1.950 USD könne der jüngste Kurseinbruch sowie die anschließende Erholung als "V-förmiges"-Umkehrmuster interpretiert werden. Rein rechnerisch ergebe sich aus dieser Formation ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 140 USD - mehr als ausreichend, um perspektivisch die historischen Hochpunkte von 2020, 2022 und 2023 bei 2.070/2.072 wieder ins Visier zu nehmen. Als engmaschige Absicherung biete sich dagegen die 200-Tage-Linie (akt. bei 1.930 USD) an. (19.10.2023/ac/a/m)



