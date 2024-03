Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hat zuletzt einen Bilderbuchausbruch über die Hochpunkte von 2020, 2022 und 2023 vollzogen und ist damit in "uncharted territory" vorgestoßen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mittlerweile habe das Edelmetall sein Allzeithoch bis auf 2.195 USD ausbauen können. Der beschriebene Ausbruch gen Norden werde dabei von verschiedenen Indikatoren bestätigt. So hätten MACD und Aroon zuletzt synchron neue Einstiegssignale generiert. Wo lägen nun auf der Oberseite die nächsten Anlaufziele? Zunächst lasse sich das rechnerische Kursziel aus der letztes Jahr vervollständigten Flagge auf gut 2.250 USD taxieren - eine Marke, welche bestens mit der 138,2%-Fibonacci-Projektion des gesamten Abwärtsimpulses von 2011 bis 2015 bei 2.254 USD harmoniere. Über die Tiefs von November 2022 und Oktober 2023 lasse sich zudem ein neuer Aufwärtstrend konstruieren, dessen Parallele sogar bis rund 2.296 USD Platz lasse. Aber auch unter Risikogesichtspunkten gebe der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Schließlich könnten Anleger den Stop-Loss für bestehende und Neuengagements auf das Niveau der Ausbruchsmarken bei 2.072/2.070 USD nachziehen. (14.03.2024/ac/a/m)

