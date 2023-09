Paris (www.aktiencheck.de) - Die Aufwärtsbewegung des Goldpreises um fast 60 Dollar je Feinunze im letzten Augustdrittel ist bereits zu wieder zum größten Teil verpufft, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertfikate weekly".US-Inflation als SpielverderberGut für den Goldpreis wäre ein Ende der Zinserhöhungen, vor allem seitens der FED, die in der nächsten Woche tage. Weil Gold anders als Festverzinsliche keine laufenden Erträge abwerfe, leide es bis dato unter den hohen Zinsen. Anleger, die ihr Geld sicher anlegen wollten, würden sich in solchen Phasen lieber Staatsanleihen zuwenden - zumal die Rendite des zehnjährigen US-Staatsbonds zuletzt ein 15-Jahres-Hoch erreicht habe. Die Hoffnung der Goldbugs auf ein Ende der Zinserhöhungen in den USA sei jedoch mit der Bekanntgabe der neuen US-Inflationsdaten verflogen: Im August habe die Teuerung bei 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gelegen - höher als von Ökonomen erwartet. (15.09.2023/ac/a/m)