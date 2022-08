Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) kommt heute am frühen Nachmittag deutlich unter Druck, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Warum seo ein starker Arbeitsmarktbericht schlecht für Gold? Das Zauberwort heiße: FED. Die US-Notenbank dürfte diesen Arbeitsmarktbericht wohlwollend zur Kenntnis nehmen und sich in der Ansicht bekräftigt fühlen, dass sich die US-Wirtschaft keineswegs in einer Rezession befinden würden. Zwar sei das Bruttoinlandsprodukt zwei Quartale in Folge geschrumpft, was man allgemein bereits als Rezession werte. Aber in den USA würden die Kriterien weiter gefasst. Ein Kriterium: Der Arbeitsmarkt. Die FED habe bei ihren letzten Zinsanhebungen stets auf den festen Arbeitsmarkt verwiesen. Die starken Daten würden den Weg frei für eine weitere Straffung der Geldpolitik und höhere Zinsen geben. Auch der US-Dollar habe sofort auf die Arbeitsmarktdaten reagiert und sei nach oben geklettert.Nach dem starken Anstieg am gestrigen Donnerstag müsse der Goldpreis heute zum Start in den nordamerikanischen Handel Federn lassen. Auch Silber gerate unter Druck und rutsche wieder unter die Marke von 20 Dollar. Aus technischer Sicht sei damit zwar noch kein großer Schaden entstanden, doch vor allem Silber sollte den Bereich um 19,40 Dollar verteidigen, damit der jüngste Spross, der sich Aufwärtstrend nenne, nicht gleich wieder vertrockne. Bei Gold sei der Bereich um 1.750 Dollar für die Bullen wichtig. Die Bewegung bei den Edelmetallen sei noch sehr nervös. Dem neuen Trend traue kaum jemand. Grundsätzlich ein positives Zeichen. Dennoch komme es nun erst einmal darauf an, diese beiden Marken zu verteidigen. (05.08.2022/ac/a/m)