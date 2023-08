Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) wird erneut in der Nähe seines Monatstiefs gehandelt, aber die Bullen schöpfen Hoffnung aus der jüngsten Erholung, die am Freitag stattfand und der eine kleine Doji-Leuchte vorausging, so die Experten von XTB.Die Kerze vom Freitag könnte ein lokales Tief und auch die rechte Schulter eines inversen Kopf-Schulter-Musters markieren. Heute erlebe man einen Pullback bei Gold, wodurch das Schicksal der rechten Schulter auf dem Spiel stehe.Wie in den letzten Monaten zu beobachten gewesen sei, bestehe eine deutliche Korrelation zwischen Gold und EUR/USD. Dennoch könnte eine Erholung des EUR/USD das beste Szenario für die Goldbullen sein. Theoretisch könnte dies an diesem Donnerstag geschehen, wenn um 14:30 Uhr die US-Verbraucherpreisindexdaten für Juli veröffentlicht würden. Der Markt erwarte eine Beschleunigung der US-Verbraucherpreisinflation von 3,0 auf 3,3% im Jahresvergleich und einen monatlichen Anstieg von 0,2% im Vormonat. (07.08.2023/ac/a/m)