Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Scheitern an der Widerstandsmarke bei 1.820 USD setzte der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) seinen Abwärtstrend Anfang August fort und fiel in den folgenden Wochen an die Unterseite der breiten Tradingrange der letzten Jahre zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Kurz vor einem weiteren massiven Verkaufssignal habe der Wert allerdings bei 1.688 USD die erwartete Kehrtwende einleiten und am vergangenen Freitag nach Norden drehen können. Aktuell würden die Käufer bereits versuchen, den Widerstand bei 1.720 USD zu durchbrechen.



Es wäre ein wichtiger Schritt weg aus der Gefahrenzone um 1.670 USD, wenn es den Bullen gelänge, den Goldpreis über 1.720 USD anzutreiben. Die Folge wäre eine Erholung bis 1.740 und darüber bereits bis 1.755 USD. Allerdings müsste der Anstieg weiter über 1.755 USD führen, um den Abverkauf seit August zu kontern. In der Folge wäre die 1.780-USD-Marke wieder erreichbar. Würden die Käufer dagegen schon an der 1.720-USD-Marke scheitern, dürfte unter 1.703 USD der nächste Einbruch bis 1.688 und 1.670 USD erfolgen. Könne es hier nicht zu einer starken Aufwärtsbewegung kommen, wäre die Unterseite der großen Seitwärtsspanne unterschritten. (05.09.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



