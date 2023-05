Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis konnte sich in den vergangenen Monaten stark nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich dabei an die Hürde bei 2.075 USD herangeschoben, seien darunter aber in den vergangenen Wochen schnell zurückgefallen. Zuletzt sei der langfristige Aufwärtstrend wieder erreicht worden.



Die Kreuzunterstützung bei 1.934 USD dürfte für den Goldpreis wichtig werden. Ein Rutsch unter dieses Niveau könnte eine stärkere Korrekturausdehnung auslösen, welche auch bis in den Bereich 1.858 USD führen würde. Im Einzugsbereich des Aufwärtstrends biete sich aktuell aber noch die Chance, die Rally wieder aufzunehmen. Bereits der Anstieg über 2.000 USD könnte den Weg nach oben erneut öffnen. (29.05.2023/ac/a/m)

