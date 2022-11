Obwohl die Märkte weiterhin davon ausgehen würden, dass die US-Notenbank die Zinsen bis 2023 aggressiv anheben werde, könnten sich diese Erwartungen laut Hansen schnell ändern, wenn sich die Rezessionsgefahr konkretisiere. "Die Anleger werden schnell erkennen, dass die FED nicht in der Lage sein wird, die Inflation wieder auf ihr 2-Prozent-Ziel zu bringen. Wir erwarten ein langsameres Wirtschaftswachstum und eine Inflation zwischen 4 und 5 Prozent, und dieses Umfeld wird sich positiv auf Gold auswirken."



In der vergangenen Woche habe sich auf dem Markt in aller Stille eine Aufwärtsstimmung entwickelt, nachdem der World Gold Council mitgeteilt habe, dass die weltweite physische Nachfrage nach Gold im dritten Quartal um 28 Prozent gestiegen sei. Neben der soliden Einzelhandelsnachfrage sei in dem Bericht erklärt worden, dass die Zentralbanken zwischen Juli und September fast 400 Tonnen Gold gekauft hätten, was die größten Käufe in einem einzelnen Quartal in der Geschichte darstelle.



Analysten würden glauben, dass ein Anstieg der Angst der Anleger die Nachfrage nach Gold als sicherer Hafen wieder ankurbeln könnte. "Man muss nicht lange suchen, um Dinge zu finden, über die man sich in dieser Wirtschaft Sorgen macht, und wenn diese Angst wächst, wird Gold viel attraktiver", habe Bob Minter, Direktor für ETF-Anlagestrategie bei abrdn, laut dem Internetportal kitco.com gesagt.



Obwohl der Goldpreis am Freitag beträchtlich habe zulegen können, würden Analysten darauf hinweisen, dass noch einiges an Arbeit vor ihm liege. Hansen habe gesagt, dass Gold einen Boden ausbilde und die Anleger nun sehen müssten, wie hoch die Preise steigen könnten. "Wir können getrost von einer Bodenbildung sprechen, wenn die Preise wieder über USD 1.735 steigen. Damit würde der Goldpreis wieder in einen Aufwärtstrend übergehen", habe er gesagt.



Dem sei wenig hinzuzufügen. Freitag sei ein beeindruckender Anfang aus Sicht der Bullen gewesen - aber noch nicht mehr. Auch wenn es heute zunächst zu Gewinnmitnahmen kommen sollte, müssten die Bullen weiter Druck machen. 1.735 Dollar werde zu einer kritischen Marke. Gelinge der Ausbruch, dann sollte der Boden bei Gold eingezogen sein. (07.11.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hat am Freitag den höchsten Tagesgewinn seit dem Brexit erzielt, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Einige Analysten würden damit das Ende des Abwärtstrends gekommen sehen. Die Angst vor der FED scheine gewichen zu sein. Vor allem ein Indikator deute daraufhin, dass eine Rezession unausweichlich sei. Und die Anleger würden aus Angst zu Gold zurückkehren.Die Rendite zweijähriger Anleihen habe am Freitag um mehr als 50 Basispunkte über die der 10-jährige Rendite gelegen. Dies sei die größte Umkehrung der Renditekurve seit den 1980er Jahren, als die US-Notenbank die Zinssätze das letzte Mal so aggressiv angehoben habe. Viele Ökonomen würden argumentieren, dass eine Umkehrung der Renditekurve - die Kosten für kurzfristige Kredite würden die langfristigen Kosten übersteigen - immer einer Rezession vorausgegangen sei. "Die Gefahr einer Rezession ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr, und das wird den Goldpreis weiter stützen", habe Ole Hansen, Leiter der Rohstoffstrategie bei der Saxo Bank gesagt.