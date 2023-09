"Ich glaube nicht, dass diese Flucht aus Dollar in absehbarer Zeit enden wird", habe Edward Moya, Senior Market Analyst bei OANDA, kommentiert. Moya habe außerdem angemerkt, dass, obwohl die Nachfrage der Zentralbanken den Markt weiterhin unterstütze, die Preise in naher Zukunft weiterhin zu kämpfen haben könnten. "Um höhere Goldpreise zu erreichen, muss sich das globale Wachstum verlangsamen und die Anleiherenditen fallen", habe er gesagt.



Auch Chantelle Schieven, Leiterin der Reseach-Abteilung bei Capitalight Research, erwarte, dass China aufgrund des größeren Trends zur De-Dolarisiserung ein langfristiger Goldkäufer bleibe.



"Ich glaube nicht, dass der Dollar in absehbarer Zeit auf null gehen wird. Aber es gibt echte Bemühungen sich vom Dollar zu diversifizieren, und wenn man nach anderen Vermögenswerten sucht, hat man nicht viele Optionen außer Gold", habe sie in einem Interview mit Kitco News gesagt. "Mit Gold gibt es keine politischen Risiken, was sehr wichtig wird."



Aus kurzfristiger Sicht würden der starke Dollar und die hohen Anleiherenditen den Goldpreis belasten. Dieser könnte sogar nochmal unter die 1.900-Dollar-Marke fallen. Allerdings zeige der übergeordnete Trend klar nach oben und auch die makroökonomischen Faktoren würden für steigende Edelmetallpreise sprechen. "Der Aktionär" bleibt bullish. (08.09.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Chinesische Zentralbank (PBoC) hat den zehnten Monat in Folge Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) gekauft, so Michael Diertl von "Der Aktionär".Laut Edward Moya, Senior Market Analyst bei OANDA, dürfte dieser Trend auch nicht so schnell zu Ende sein. Denn das Reich der Mitte wolle die internationale Glaubwürdigkeit des Yuan stärken, um mit dem Dollar als Weltreservewährung konkurrieren zu können.