Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis konnte in den Vormonaten einen Doppelboden mit dem Ausbruch über 1.729 USD dynamisch auflösen und dies auch mit einem Rücksetzer bestätigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Seitdem würden die Notierungen ausgehend von 1.729 USD weiter stabil ansteigen und hätten sich auch bereits leicht über 1.807 USD bewegen können.Weitere Kursgewinne seien möglich oberhalb des Aufwärtstrends der Vortage. Der Anstieg keile sich allerdings leicht bärisch ein, sodass bereits bei Abgaben unter 1.790 USD ein kleines Verkaufssignal drohe. Ein weiterer Pullback bis 1.729 USD könnte in diesem Fall anstehen. Oberhalb des Aufwärtstrends sei der Weg zunächst in Richtung 1.878 USD relativ frei. (29.12.2022/ac/a/m)