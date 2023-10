"Die Goldbullen waren erleichtert, dass die Äußerungen des FED-Vorsitzenden Powell vor dem New York Economic Club heute nicht als noch hawkistischer eingestuft wurden", habe Jim Wyckoff, leitender Marktanalyst bei Kitco.com gesagt. Gold rücke nicht nur wieder in Schlagdistanz zu 2.000 Dollar pro Unze, sondern Analysten zufolge sei dieser Anstieg angesichts der aktuellen Anleiherenditen sogar noch beeindruckender. Die Rendite 10-jähriger Anleihen notiere mit 5 Prozent auf dem höchsten Stand seit Juli 2007.



Die stark negative Korrelation zwischen Gold und Anleiherenditen habe nachgelassen, da die geopolitische Unsicherheit weiter zunehme, da die Welt mit zwei großen Konflikten konfrontiert sei. Neben dem Krieg Russlands mit der Ukraine würden viele geopolitische Analysten darauf warten, ob der Krieg Israels mit der Hamas zu weiterem Chaos und Instabilität im Nahen Osten führen werde.



"Es wird erwartet, dass die Volatilität hoch bleibt, was den Goldpreis weiter in Richtung der 2000-Dollar-Marke treiben dürfte", habe Edward Moya, leitender Marktanalyst bei OANDA gesagt.



Gold sei erwacht. Doch die schwache Performance der Minenaktien könnte ein Indiz sein, dass Gold noch einmal zurücksetzen müsse, bevor der große Ausbruch anstehe. (20.10.2023/ac/a/m)







Der Goldpreis notiert weiterhin in der Nähe seiner Höchststände, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Das überrasche, habe doch der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell erklärt, dass die Zinssätze längerfristig höher sein müssten. In seiner Rede habe er aber kaum neue Hinweise zur Geldpolitik bis zum Jahresende gegeben. Es sehe danach aus, als ob Gold bereits eine Menge schlechte Nachrichten eingepreist habe.