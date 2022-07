Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Bruch der Unterstützung bei 1.780 USD setzte sich der übergeordnete Abwärtstrend bei Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) im Juli fort und sorgte für einen Abverkauf an die Unterseite der mehrmonatigen Tradingrange auf Höhe von 1.680 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



An dieser Stelle hätten die Bullen das Ruder allerdings in der letzten Woche herumgerissen und mit einer zweitägigen Aufwärtswelle für die Rückeroberung der 1.720-USD-Marke gesorgt. Aktuell versuche sich der Goldpreis über das Hoch vom vergangenen Freitag bei 1.739 USD nach oben zu schieben.



Über der 1.739-USD-Marke könnte der Kaufimpuls direkt bis 1.755 USD führen. Ein Anstieg über die Hürde hätte Zugewinne bis 1.771 und 1.780 USD zur Folge. Damit würden gleichzeitig auch die Chance auf eine kurzfristige Bodenbildung bzw. eine Unterbrechung des Abwärtstrends deutlich steigen. Bei 1.780 USD könnte es dennoch zu einer leichten Korrektur kommen, ehe es sogar über die Marke und bis 1.820 USD gehen könne. Sollte der Goldpreis dagegen schon an 1.739 USD scheitern, könnte es ausgehend von 1.711 bis 1.720 USD zu einem weiteren Ausbruchsversuch kommen. Darunter dürfte ein Einbruch bis 1.688 und 1.670 USD die Chancen der Bullen zunichtemachen. (28.07.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >