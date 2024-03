Zum Wochenauftakt belaste ein leichter Anstieg der US-Staatsanleihenrenditen und schwächere Rohölpreise den Goldpreis. Das Ganze habe jedoch keine Auswirkungen auf den US-Dollar, der eher leicht schwächer notiere. Heute gebe es keine wichtigen US-Wirtschaftsdaten. Im weiteren Verlauf der Woche werde es allerdings spannender. Die Highlights: Rede des FED-Vorsitzenden Jerome Powell vor dem Kongress am Mittwoch und Donnerstag sowie dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.



Vor allem der US-Arbeitsmarktbericht werde im Blick der Anleger stehen. Die Arbeitsmarktdaten für Januar, die Anfang Februar veröffentlich worden seien, hätten einen nach wie vor starken US-Arbeitsmarkt. Fast schon erstaunlich stark gezeigt, wenn man sich die globale Konjunkturschwäche ansehe. Die Marktteilnehmer würden also genau auf die Zahl am Freitag schauen. Ein starker Arbeitsmarkt schüre weiterhin Inflationsängste bei den FED-Mitgliedern und das wiederum könnte dazu führen, dass die Zinsen später sinken würden als vom Markt erwartet.



Zwar rechne für die Sitzung am 20. März kaum jemand damit, dass die Zinsen schon falle würden. Doch es gebe zumindest eine Minderheit von rund einem Viertel der Befragten, die nach dem FED Watch Tool davon ausgehe, dass die Zinsen am 1. Mai um einen Viertel Prozentpunkt fallen würden. Das Gros rechne aber erst mit Zinssenkungen im Sommer. Sollte sich jedoch der Arbeitsmarkt abschwächen, dann könnte bereits der Mai in den Blick der Anleger rücken. Das dürfte Gold weiter beflügeln.



"Der Aktionär" bleibe bei seiner positiven Einschätzung mit Blick auf den Goldpreis. Gold sei nach wie vor stark, bedenke man, dass das Umfeld alles andere als ideal sei. Das Kursziel bleibe bei 2.300 USD.







Was für ein Comeback: Der Goldpreis habe am Freitag nach enttäuschenden US-Konjunkturdaten glänzen können. Und auch die Minen hätten mitgezogen. Zum Wochenauftakt würden die Edelmetalle ihre Gewinne von Freitag verteidigen. Die Minenaktien in Australien würden sich fest präsentieren.