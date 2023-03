Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Regelmäßige Leser des "HSBC Daily Trading" kennen unsere Vorliebe für hohe Zeitebenen und langfristige Chartbetrachtungen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Kursentwicklung des Goldpreises diene in diesem Kontext derzeit als ein absolutes Lehrbuchbeispiel. Im dritten und vierten Quartal vergangenen Jahres habe das Edelmetall auf Basis des langfristigen Durchschnitts der letzten fünf Jahre bei 1.614/1.616 USD zwei fast deckungsgleiche Tiefs ausgeprägt. Dank der Kursavancen zum Ende des Jahres 2022 sei zudem ein Fehlausbruch auf der Unterseite entstanden, wodurch der Abschluss einer Topbildung letztlich habe vermieden werden können. Unter dem Strich greife also die alte Tradingweisheit: "false breaks are followed by fast moves". Dieses Phänomen stelle die Basis für die Kursavancen im bisherigen Jahresverlauf dar. Charttechnisch unterstreiche der Spurt über das alte Rekordhoch aus dem Jahr 2011 bei 1.920 USD die Ambitionen der Goldbullen. Perspektivisch dürfte das Edelmetall mit der saisonalen Unterstützung des US-Vorwahljahres die bisherigen Rekordstände bei 2.070/2.072 USD ins Visier nehmen. Dabei handle es sich ebenfalls um eine entscheidende Schlüsselzone, denn der Vorstoß in "uncharted territory" würde auch die Tradingrange der letzten drei Jahre auflösen. (27.03.2023/ac/a/m)