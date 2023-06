"Dass die Börse nicht logisch ist, weil die, die die Kurse "machen", sprich die Marktteilnehmer, oft emotional und selten strikt rational agieren, weiß man ja eigentlich. Trotzdem wundert man sich immer wieder, was der Markt so an Kuriositäten hervorbringt. Das Chartbild des Goldpreises könnte man durchaus als eine solche einstufen", erkläre der Experte, denn nüchtern betrachtet, müsste man konstatieren: "Angenommen, der Versuch, das alte Rekordhoch von 2.075 US-Dollar zu bezwingen, wäre gelungen, würde sich in einem inflationären Umfeld mit sehr hohen Leitzinsen jemand über einen Goldpreis oberhalb 2.075 US-Dollar wundern? Eher nicht."



Aber auch diese Abwärtsbewegung lasse sich mit Argumenten unterfüttern. Gerade bei Gold könne man so ziemlich alles von zwei Seiten betrachten, wie Gehrt erkläre. Denn hohe Inflation, Druck auf die Wirtschaft und teure Kredite seien natürlich ein kritisches Umfeld, das Gold als sicheren Hafen stützen könnte. Doch für Gehrt gebe es ein großes Aber: "Zum einen tut man bislang am Aktienmarkt so, als gäbe es keine Krise, sodass diese unmittelbare Motivation einer Aktienmarkt-Baisse als Argument für Gold-Käufe derzeit nicht existiert. Und zum anderen bedeuten Zinsen, die hoch sind und womöglich noch höher laufen werden, eine Konkurrenz für die Edelmetalle, denn auch, wenn dieser Spruch hinkt, sagen sich dann eben doch viele: Gold bringt keine Zinsen."



So gesehen würden die Gold-Bären derzeit durchaus nicht gegen die Rahmenbedingungen agieren. Und dadurch, dass sie den Vorteil der Trendrichtung jetzt wieder auf ihrer Seite hätten, könnte zwar jede Supportzone halten und die Korrektur damit stoppen. Sie müsse es aber nicht.



"Aktuell geht es da um den Bereich 1.874/1.895 US-Dollar, der in die Zeit Frühjahr/Sommer 2022 zurückreicht. Eine Supportzone, die zwar schon alt, deswegen aber nicht weniger relevant ist. Sollte sie fallen, rückt die 200-Tage-Linie, derzeit bei 1.856 US-Dollar, unmittelbar in den Fokus der Akteure. Noch ist zwar offen, ob der Goldpreis diese aktuell angesteuerte, potenzielle Auffangzone auch noch bricht. Aber solange es nicht gelingt, Widerstände zu bezwingen und dadurch erkennbar wird, dass das Lager der Short-Seller vom Gold ablässt, sollte man nicht allzu viel darauf wetten, dass das Abwärtspotenzial hier dem Ende zugeht. Eine Widerstandszone, die relevant genug ist, um deren Überwinden wirklich zu einem bullischen Signal zu machen, findet sich derzeit bei 1.934 zu 1.960 US-Dollar. Solange Gold nicht klar über 1.960 US-Dollar notiert, ist nach unten daher erst einmal nichts unmöglich." (30.06.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Wenn ein Rekordhoch attackiert wird und die Bullen damit scheitern, wird ein solcher Ausbruchsversuch gerne mal zum Bumerang, so die Experten von LYNX Broker.Das sehe man überall und immer mal wieder, so zuletzt auch bei Gold . Aber müsste dieser bärische Effekt nicht langsam vorbei sein, frage sich Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.