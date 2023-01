Gold sei anfällig für einen Rückschlag, da der FED-Vorsitzende Jerome Powell in seinem Pressebriefing an diesem Tag eine hawkische Rhetorik an den Tag legen werde. Das sage zumindest Adrian Day, Vorsitzender und CEO von Adrian Day Asset Management, einem erfahrenen Veteranen der Finanzbranche und Autor mehrerer Bücher. "Ich denke, dass Gold anfällig für einen Rückschlag ist, weil der Markt so sehr von einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte und einer Pause im März überzeugt ist", habe er erklärt. "Powell gefällt die Tatsache nicht, dass der Aktienmarkt weiter steigt, was bedeutet, dass der Aktienmarkt ihn nicht ernst nimmt. Sein Anreiz ist es, herauszukommen und etwas Starkes zu sagen, dass die FED mit dieser Aufgabe weitermachen werden, bis die Inflation besiegt ist."



Day prognostiziere allerdings auch, dass der Goldpreis seine Rally im Jahr 2023 wieder aufnehmen und seine früheren Allzeithochs "übertreffen" werde. Er habe gesagt, er sei "außerordentlich bullish" für Gold. "Was Gold bullish macht ist, wenn die Zinsen steigen, aber der Markt glaubt, dass die FED die Zinsen nicht weiter anheben wird", habe er gegenüber dem Internetportal kitco.com gesagt. "Ich glaube, dass Gold in diesem Jahr sein Allzeithoch überschreiten wird. Daran besteht wenig Zweifel."



Auch Der Aktionär sehe gute Chancen, dass Gold im laufenden Jahr sein Allzeithoch wieder erreichen und übertreffen könne. Im vergangenen Jahr sei es v.a. die extrem aggressive FED-Politik gewesen, die Gold ausgebremst habe. Das sollte sich nun ändern. Aber tatsächlich wäre eine Konsolidierung an dieser Stelle alles andere als ungewöhnlich. (31.01.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gold komme im Vorfeld der FED-Sitzung in den USA unter Druck, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Goldpreis nähere sich der v.a. psychologisch wichtigen 1.900-USD-Marke und könnte damit eine überfällige Korrektur begonnen haben. Nach einem Anstieg von in der Spitze mehr als 20% wäre das jedoch keine Überraschung.