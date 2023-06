Paris (www.aktiencheck.de) - Vor rund einem Monat stand Gold noch kurz davor, ein neues Allzeithoch (2.063 Dollar) zu erklimmen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Seitdem habe das Edelmetall jedoch sukzessive an Wert eingebüßt. Die Gründe dafür dürften vielfältig sein. Ein nicht zu unterschätzender Faktor sei aber sicherlich der Dollar, der seit rund vier Wochen kräftig an Wert zugelegt habe. Schließlich werde Gold rund um den Globus fast ausschließlich in Dollar gehandelt. Heiße: Gewinne der Dollar an Stärke, verliere Gold somit für Anleger aus dem Nicht-Dollar-Raum an Attraktivität - und umgekehrt. Und: Die zuletzt wieder nachlassenden Zinssenkungsspekulationen könnten den Greenback auch weiterhin stützen. Die Fed Fund Futures, die die Erwartungen hinsichtlich der künftigen Zinsentwicklung widerspiegeln würden, würden aktuell für das Jahresende einen US-Zins von knapp fünf Prozent signalisieren; Mitte Mai habe der Indikator noch auf 4,4 Prozent gedeutet. Bereits für die kommende US-Notenbank-Sitzung im Juni preise der Markt momentan eine weitere Erhöhung des US-Leitzins' ein, der aktuell ein Niveau von 5,00 bis 5,25 Prozent aufweise.Für gute Laune habe hingegen gesorgt, dass China im April 50 Tonnen Gold importiert habe. Damit seien die Einfuhren höher ausgefallen als im März, was Beobachter als eine weiterhin stabile Nachfrage im weltgrößten Goldverbraucherland nach der Aufhebung der Corona-Beschränkungen deuten würden. Ob diese Nachricht jedoch ausreichen werde, um Gold wieder nachhaltig zu stabilisieren, dürfe zumindest bezweifelt werden. Wahrscheinlicher erscheine, dass Gold sich kurzfristig noch ein wenig weiter von seinem Allzeithoch entfernen könnte. (Ausgabe vom 02.06.2023) (05.06.2023/ac/a/m)