Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis konnte sich an den Vortagen stabilisieren, nachdem die Notierungen unter die 1.827 USD rutschten, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Das dabei zunächst generierte Verkaufssignal habe sich nicht durchsetzen können, Anschlusskäufe seien zuletzt aber ebenfalls ausgeblieben.



Weitere Kursgewinne seien bei Gold nach einem Rücklauf auf die 1.828 USD möglich. Der Spielraum sei jedoch zunächst bis in den Bereich der 1.877-1.890 USD begrenzt. Erst darüber eröffne sich der Weg auch mittelfristig nach oben. Abgaben unter 1.810 USD würden alternativ für die Auflösung einer bärischen Flagge sprechen, was schnell bis 1.780 USD führen könne. (23.06.2022/ac/a/m)



