Die FED habe zuletzt erklärt, dass man sich bei der Zinspolitik nun mehr von den aktuellen Daten leiten lassen wolle. Gleichzeitig habe FED-Chef Jerome Powell eine Zinspause für die nächste Zinssitzung in Aussicht gestellt. Sollten also die Inflationsdaten unter den Erwartungen liegen, dann werde sich der Markt auf eine Zinspause seitens der FED einstellen. Das dürfte sowohl für Aktien als auch für Edelmetalle positiv sein. Dagegen dürfte eine höhere Inflation neue Zinsängste entfachen.



Auf einem anderen Blatt stehe die Frage: Werde die FED die Zinsen bereits 2023 wieder senken. Der Markt sehe nach wie vor eine gute Chance, dass dies geschehe. Doch einige Investmentbanken würden mittlerweile Zweifel anmelden. Barclays gehöre dazu, Goldman Sachs mittlerweile ebenfalls. Gut möglich, dass der Markt nach wie vor zu optimistisch sei, was potenzielle Zinssenkungen angehe.



Der öffentliche Druck auf FED-Chef Powell wachse allerdings: Laut der jüngsten Gallup-Umfrage genieße Powell das geringste Vertrauen der Öffentlichkeit in einen FED-Vorsitzenden aller Zeiten. Die Ergebnisse für US-Präsident Joe Biden und US-Finanzministerin Janet Yellen würden ebenfalls einen großen Mangel an Vertrauen zeigen. Nur 36 Prozent der Gallup-Umfrageteilnehmer hätten angegeben, dass sie "sehr" oder "ziemlich" darauf vertrauen würden, dass der FED-Vorsitzende Powell das Richtige für die US-Wirtschaft tun werde. Dies sei der niedrigste Wert, seit Gallup im Jahr 2001 begonnen habe, diese Messung durchzuführen.



Kurzfristig würden die Inflationsdaten den Kurs der Edelmetalle vorgeben. Mittelfristig werde es darauf ankommen, wie rasch sich die Zinspolitik in den USA ändere. Gut möglich, dass Gold zunächst noch eine Schwächephase erlebe, bevor die Aufwärtsbewegung in Richtung 2.300 Dollar fortgesetzt werde. (10.05.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis startet mit leichten Abschlägen in den Tag, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Doch richtig Bewegung dürfte erst heute Nachmittag aufkommen. Dann stünden die soweit: In den USA würden die Inflationsdaten für den Monat April veröffentlicht. Der Markt gehe davon aus, dass der Konsumentenpreisindex eine jährliche Steigerung von 5 Prozent ausweisen werde.