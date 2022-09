Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) hat eine weitere schwache Woche hinter sich, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Volkswirte würden davon ausgehen, dass die US-Wirtschaft im August 298.000 neue Stellen geschaffen habe. Die Arbeitslosenquote solle bei 3,5 Prozent liegen. Nach dem überraschend starken Arbeitsmarktbericht für den Monat Juli sei Gold unter Druck gekommen. Überraschend deshalb, da große Tech-Konzerne im Vorfeld von einem Einstellungsstopp gesprochen hätten. Zudem sei die US-Wirtschaft zwei Quartale in Folge geschrumpft, was auf den ersten Blick im Widerspruch zu einem starken Stellenwachstum stehe. Doch der Arbeitsmarkt sei häufig ein nachlaufender Indikator. Dass sich die US-Wirtschaft trotz des Schrumpfens des BIP nach Ansicht der US-Notenbank nicht in einer Rezession befinde, liege unter anderem an dem starken Arbeitsmarkt. Sollte dieser aber zur Schwäche neigen, dürfte die FED relativ rasch auf die Bremse treten in Sachen Zinsanhebungen. Dem heutigen Arbeitsmarkt komme also eine Schlüsselrolle zu.Technisch gesehen sei der Goldpreis mehr als angeschlagen. Die Augen würden sich nun auf den Bereich um 1.680 Dollar, ein Vierfachboden richten. Allerdings wäre es wünschenswert, wenn Gold schon vorher nach oben drehen könnte. Je öfter ein Boden getestet werde, umso wahrscheinlicher werde es, dass er irgendwann breche. Aus Sicht der Bullen wäre ein rascher Anstieg über 1.740 Dollar ein wichtiger Schritt. Doch Gold bekomme tatsächlich aus allen Ecken Gegenwind. Die Renditen in den USA seien wieder gestiegen. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen befinde sich wieder auf den Weg in Richtung 3,5 Prozent. Das wiederum beflügle den US-Dollar, der sich weiterhin stark gegen praktisch alle Währungen zeige. Diese Konstellation laste auf dem Goldpreis. Das Ganze dürfte sich erst ändern, wenn die Zinsanhebungsfantasie etwas aus dem Markt entweiche. Heute um 14:30 Uhr wissen wir mehr, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (02.09.2022/ac/a/m)