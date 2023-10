Paris (www.aktiencheck.de) - Gold macht Anlegern derzeit wenig Freude, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von Märkte & Zertifikate weekly.Weiche Landung oder Rezession?Als wäre dies nicht genug, hätten die zuletzt starken US-Konjunkturdaten den Notenbankern zusätzlich in die Karten gespielt. Neben dem höher als erwarteten Einkaufsmanagerindex ISM für das verarbeitende Gewerbe habe auch der starke Anstieg der offenen Stellen überrascht. Die Aussicht auf eine zeitnahe Zinswende seitens der US-Notenbank schwinde somit zusehends - und setze Gold zu. Aktuell spreche somit nicht allzu viel dafür, dass Gold kurzfristig an Glanz gewinne. Mittelfristig könnte sich die Lage hingegen ändern - und zwar vor allem dann, wenn die US-Wirtschaft, wie von einigen Ökonomen erwartet, in die Rezession abrutsche. (06.10.2023/ac/a/m)