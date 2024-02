Es seien einmal mehr Wirtschaftsdaten aus den USA - oder besser gesagt Arbeitsmarktdaten gewesen, die einen Tag vor dem großen Arbeitsmarktbericht am morgigen Freitag Hinweise gegeben hätten, dass der US-Arbeitsmarkt an Dynamik zu verlieren scheine. Die Zahl der Arbeitnehmer, die zum ersten Mal Arbeitslosenunterstützung beantragen würden, sei sprunghaft angestiegen. Das US-Arbeitsministerium habe mitgeteilt, dass die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in der Woche zum 27. Januar um 9.000 auf 224.000 gestiegen seien, gegenüber der revidierten Schätzung von 215.000 Anträgen in der Vorwoche.



Aus dem Bericht gehe auch hervor, dass es für Arbeitnehmer, die bereits Leistungen beziehen würden, schwierig sei, eine neue Beschäftigung zu finden. Die Zahl der anhaltenden Anträge auf Arbeitslosenunterstützung, die die Anzahl der Personen repräsentiere, die bereits Leistungen beziehen würden, sei in der Woche zum 20. Januar auf 1,898 Millionen gestiegen und habe damit um 70.000 Anträge über dem revidierten Niveau der Vorwoche von 1,806 Millionen gelegen.



Die US-Notenbank berufe sich häufig auf den nach wie vor starken Arbeitsmarkt, um an den hohen Zinsen festzuhalten. Die hohe Beschäftigung stelle nach wie vor ein Inflationsrisiko in den USA dar. In ihrer gestrigen Pressekonferenz habe die FED noch einmal betont, dass man erst Zinssenkungen vornehmen werde, wenn man das Risiko eines erneuten Inflationsanstiegs als gebannt ansehe. Hier dürfte der Arbeitsmarkt ein entscheidender Faktor sein. Ein schwächerer Arbeitsmarkt könnte damit ein Meilenstein für rascherer Zinssenkungen sein. Das wiederum dürfte den Goldpreis beflügeln. (01.02.2024/ac/a/m)





Der Goldpreis rutschte zur Mittagszeit deutlich ins Minus. Doch gegen 14.30 Uhr kam es dann zu einer Erholung, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Goldpreis habe es sogar zurück in die Gewinnzone geschafft und notiere kurz vor Start des nordamerikanischen Handels rund drei Dollar im Plus. Wie sei es zu diesem Stimmungsumschwung gekommen?