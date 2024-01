Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis bewegte sich in den vergangenen Wochen klar aufwärts und konnte einen bis 1.973 USD reichenden Pullback beenden, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Die Notierungen hätten es zuletzt erneut bis zur langfristig wichtigen Hürde bei 2.075 USD geschafft, um darunter an den Vortagen eine Konsolidierung einzuleiten.Weitere Abgaben in Richtung der 2.020 USD seien zunächst noch möglich, dort dürfte der Aufwärtstrend der Vorwochen stabilisieren. Spielraum biete sich ausgehend von diesem Niveau in Richtung der 2.145 USD. Innerhalb des intakten Aufwärtstrends sei aber auch ein Anstieg darüber hinaus möglich. Sollte Gold unter die 2.009 USD nochmals rutschen und aus dem Aufwärtstrend fallen, drohe ein Rücklauf bis in den Bereich 1.972 USD. (04.01.2024/ac/a/m)