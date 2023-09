Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In unserer letzten Analyse des Goldpreises hoben wir die Bedeutung der Haltezone bei rund 1.900 USD hervor, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zur Erinnerung: Auf diesem Level würden die beiden Tiefpunkte bei 1.893/1.884 USD einen potenziellen Doppelboden bilden. Darüber hinaus verlaufe hier auch die 200-Tage-Linie (akt. bei 1.916 USD). Da auch der trendfolgende MACD jüngst ein neues Einstiegssignal geliefert habe, habe das Edelmetall die beschriebene Bastion tatsächlich als Sprungbrett nutzen können. Doch nun stehe das Edelmetall vor einer ersten Bewährungsprobe, denn mit dem Korrekturtrend seit Anfang Mai sowie dem ehemaligen Aufwärtstrend seit November 2022 (akt. bei 1.944/1.953 USD) habe der Goldpreis ein echtes "charttechnisches Brett" vor der Brust. Andererseits gebe es etwas zu gewinnen: Gelinge der Sprung über diesen Kreuzwiderstand, gewinne das "Szenario Doppelboden" deutlich an Konturen. Tatsächlich Realität werde es bei einem Spurt über die Hochpunkte bei 1.983/1.987 USD. Eine erfolgreiche untere Umkehr würde wiederum ein weiteres Anschlusspotenzial von rund 100 USD eröffnen, zumal wir uns in der saisonal günstigen Phase des 2. Halbjahres im US-Vorwahljahr befinden würden. Den Stopp würden die Analysten dagegen auf das Level der 200-Tage-Linie nachziehen. (04.09.2023/ac/a/m)



