Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit Mitte Juli erlebt das Edelmetall erneut eine korrektive Phase, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Von Notierungen von knapp 2.000 USD sei es jüngst wieder bis auf rund 1.929 USD zurückgegangen. Auf diesem Niveau beginne nun aber eine markante Unterstützungszone. In diesem Kontext sei zunächst einmal der Aufwärtstrend seit November vergangenen Jahres (akt. bei 1.932 USD) zu nennen. Dann wären da die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte im Dunstkreis der Marke von 1.900 USD. Abgerundet werde die hier entstehende Kumulationszone durch ein Fibonacci-Level (1.897 USD) sowie vor allem durch die 200-Tage-Linie (akt. bei 1.899 USD). In der Summe ergebe sich ein massiver Rückzugsbereich. Unterstützend komme hinzu, dass sich der Goldpreis unverändert in der saisonal günstigen Phase "2. Halbjahr im US-Vorwahljahr" befinde. Charttechnisch sei darüber hinaus noch ein weiterer Aspekt wichtig: Die Kursentwicklung seit Mai bilde möglicherweise eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Wenngleich noch Zukunftsmusik, würde dieses Szenario dem Goldpreis doch eine ganz andere Perspektive geben. Hierfür sei allerdings ein Spurt über die jüngsten Verlaufshochs bei 1.983/1.987 USD notwendig. (08.08.2023/ac/a/m)

