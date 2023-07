Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit dem Verlaufshoch von Anfang Mai im Bereich der historischen Rekordstände bei 2.070/2.072 USD durchläuft der Goldpreis eine korrektive Phase, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Verlauf dieser Atempause habe das Edelmetall zuletzt einen wichtigen Haltebereich ausgelotet: Gemeint sei die Kumulationszone bei rund 1.900 USD. Auf diesem Niveau habe der Goldpreis in den letzten Jahren immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Gleichzeitig verlaufe hier der Aufwärtstrend seit November 2022 (akt. bei 1.908 USD) bzw. das 38,2%-Fibonacci-Retracement des jüngsten Hausseimpulses (1.897 USD) dient als weitere Unterstützung. Auf Wochenbasis habe das Edelmetall hier zuletzt zwei "dojis" mit markanten Lunten ausgebildet, wodurch die Relevanz der beschriebenen Bastion zusätzlich unterstrichen werde. Hoffnung in Sachen einer neuen Aufwärtsbewegung wecke der Bruch des kurzfristigen Korrekturtrends (akt. bei 1.913 USD), zumal auch der Faktor Saisonalität "passe". So steche der Zeitraum von Anfang Juli bis Ende September im generell konstruktiven 2. Halbjahr des US-Vorwahljahres nochmals positiv hervor. Als Absicherung biete sich dagegen die o. g. Kumulationszone an. (11.07.2023/ac/a/m)

